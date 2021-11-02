Україна може додатково імпортувати електроенергію з Білорусі в разі виникнення несприятливих погодних умов взимку. Юридична можливість для цього на сьогодні існує, проте угоди ще не укладалися.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки у Запорізьку область прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання, чи планує Україна закуповувати електроенергію в Росії та Білорусі.

За словами голови уряду, зараз в Україні фактично вже не діє заборона на імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки НКРЕКП (Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) не продовжила її.

– З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії. Тобто фізично і юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь в Україну існує. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку – чи скористається він цим, чи буде в цьому потреба. Можливості такі є, – наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що фізична можливість імпорту електроенергії з Білорусі складає 900 МВт. Наразі жодних угод про такий імпорт немає.

– Якщо компанії домовляться між собою про таку співпрацю, то очевидно, що вона можлива. Поки що угод про імпорт немає, – запевнив Шмигаль.

Водночас прем’єр не виключає, що взимку виникне потреба в імпорті електроенергії з Білорусі: все залежить від погодних умов.

– Якщо температура буде знижуватися, очевидно, що потрібно буде вживати додаткових заходів. Всі ці речі розроблені Міністерством енергетики: є відповідний план А, є план Б на більш складну ситуації. Ймовірно, буде потрібен додатковий імпорт з Білорусі, якщо будуть такі погодні умови, – заявив Шмигаль.

Варто зазначити, що до 1 листопада в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з Білорусі. Відповідне рішення ухвалила Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував, що Україна планує повністю від’єднатися від російської і білоруської електромережі до 2023 року.