Суд обрав новий запобіжний захід Медведчуку

2 листопада Печерський суд Києва обрав новий запобіжний захід депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку у першій справі про державну зраду та замах на розграбування національних цінностей. Він перебуватиме під особистим зобов’язанням до 31 грудня.

З клопотанням про обрання нового запобіжного заходу до суду звернувся Офіс генерального прокурора, оскільки попередній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (терміном на шість місяців) закінчився.

Однак за другою справою про державну зраду та сприяння тероризму Медведчук залишається під домашнім арештом.

У травні Медведчуку вручили першу підозру у державній зраді та розграбування національних цінностей в окупованому Криму. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На початку жовтня стало відомо про нову кримінальну справу проти Медведчука, що стосується незаконного постачання вугілля в ОРДЛО. Йому повідомили про підозру у державній зраді та сприянні терористичній діяльності. Суд обрав запобіжний у вигляді домашнього арешту до 7 грудня 2021 року.

Пізніше СБУ опублікувала аудіозаписи розмов депутата, які підтверджують причетність до незаконних оборудок з вугіллям. На записах Віктор Медведчук обговорює протиправні схеми з представниками російської влади.

Читайте: З’явився запис розмов Медведчука у справі про “вугільну схему”