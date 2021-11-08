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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Стріляли зі 122-го калібру: окупанти зруйнували будівлю водоканалу у Світличному

Обстріл Світличного на Донбасі

Шість влучень снарядів калібру 122 мм – 8 листопада у період з 5.43 до 6.11 російські наймані обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії, забороненої Мінськими угодами.

За даними української сторони СЦКК, внаслідок обстрілів постраждала будівля та техніка водоканалу, який забезпечує водою мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування.

Зокрема, судячи з фото, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

Тому для запобігання ескалації напруженості на лінії зіткнення, Україна закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі.

Обстріл Світличного на Донбасі
Обстріл Світличного на Донбасі
Обстріл Світличного на Донбасі
Обстріл Світличного на Донбасі
Обстріл Світличного на Донбасі
Обстріл Світличного на Донбасі
Стріляли зі 122-го калібру: окупанти зруйнували будівлю водоканалу у Світличному / 3 фотографии
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Фото: ТКГ

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