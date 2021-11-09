Надо подождать неделю-две: Ковтонюк о плато заболеваемости коронавирусом

Аналитические данные указывают на то, что Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. Но чтобы говорить об этом утвердительно, стоит подождать неделю-две.

Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV сообщил Павел Ковтонюк — соучредитель Украинского центра здравоохранения и бывший заместитель министра здравоохранения (2016-2019 годы).

– Я бы подождал еще несколько недель, если тенденция к стабилизации статистики будет продолжаться, значит – плато. Но я хочу сказать, что это ничего не меняет с практической точки зрения. Что такое плато? Это означает, что ситуация, в которой мы сейчас, продлится еще несколько недель.

Ковтонюк подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью сейчас сложная. Украина занимает передовые позиции в мире и в Европе по количеству смертей.

– Поэтому мы все равно должны идти вакцинироваться, вакцинироваться, вакцинироваться. Не думать сейчас о плато или о чем-либо, а вакцинироваться, — заявил он.

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