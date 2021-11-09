Треба почекати тиждень-два: Ковтонюк про плато захворюваності на коронавірус

Аналітичні дані вказують на те, що Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус. Але щоб говорити про це ствердно, варто почекати тиждень-два.

Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV повідомив Павло Ковтонюк – співзасновник Українського центру охорони здоров’я та колишній заступник міністра охорони здоров’я (2016-2019 роки).

– Я би почекав ще кілька тижнів, якщо тенденція до стабілізації статистики триватиме, значить – плато. Але я хочу сказати, що це нічого не змінює з практичної точки зору. Що таке плато? Це означає, що та ситуація, у якій ми зараз, буде тривати ще кілька тижнів.

Ковтонюк наголосив, що ситуація з захворюваністю наразі складна. Україна займає передові позиції у світі та Європі за кількістю смертей.

– Тому ми все одно повинні йти вакцинуватися, вакцинуватися, вакцинуватися. Не думати зараз про плато чи будь-що, а вакцинуватися, – заявив він.

Доповнюється…