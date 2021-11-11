Украине грозит новая волна дестабилизации по разным направлениям, которую готовит Россия: от энергетического кризиса до военной угрозы.

Такой прогноз дал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко.

– На Украину надвигается новая волна дестабилизации, а если точнее – спровоцированной извне внутренней турбулентности во всех сферах, – отметил он.

По словам Демченко, спровоцированная Кремлем внутренняя дестабилизация возможна в следующих сферах:

1. Энергетический кризис из-за сокращения газового транзита, возможностей реверсной поставки газа в Украину и блокирования доступа к альтернативным источникам. Заместитель секретаря СНБО напомнил, что Москва уже заблокировала экспорт энергетического угля в нашу страну, а также препятствует его поставкам из Казахстана.

2. Протесты “антивакцинаторов” (так называемые антиковидные акции), спровоцированные через социальные сети, подконтрольные РФ медиа и агентов влияния российских спецслужб.

3. Дискредитация украинских властей под предлогом различных обвинений: от пребывания под тотальным контролем Запада до коррупции и связей со спецслужбами РФ.

4. Подстрекательство праворадикальных сил к активным уличным протестам и борьбе якобы с “внутренней оккупацией”.

5. Военная угроза – применение военной силы. Демченко считает, что реальное привлечение российских вооруженных сил возможно, скорее всего, лишь после создания Кремлем “картинки” тотальной дестабилизации в Украине.

– С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций (локальных, масштабных, в том числе с использованием территории Беларуси) постепенно превращаются в инструмент постоянной поддержки атмосферы нервозности в Украине. При этом граница между шантажом угрозой наступления и реальной подготовкой к нему размывается, а повод для военной агрессии может быть найден в любой момент, — подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

6. Манипулирование ситуацией с безопасностью на линии столкновения. Как отметил Демченко, Кремль контролирует оккупационные войска и располагает арсеналом механизмов, чтобы управлять уровнем эскалации на Донбассе.

7. Российская паспортизация жителей временно оккупированных территорий, с помощью которой Москва может разыгрывать карту якобы наличия граждан РФ в ОРДЛО.

По прогнозам Демченко, пик такой дестабилизации может приходиться либо на ноябрь-декабрь 2021 года, либо на февраль-апрель 2022 года.

– Формируется фон для дестабилизации ситуации в Южных и Восточных регионах Украины, пик которой, по замыслу российских “стратегов”, может приходиться либо на ноябрь-декабрь 2021 года (конвергенция энергетических, пандемических, социально-политических факторов, а также соблазн спровоцировать газовый коллапс в ЕС для ускорения сертификации Северного потока-2), либо на февраль-апрель 2022 года (более вероятный вариант, когда точка кипения украинцев под влиянием гибридных действий РФ может быть самой высокой), — рассказал первый заместитель секретаря СНБО.

В то же время Демченко напомнил о высоком уровне боеготовности украинской армии и беспрецедентной поддержке Украины со стороны международных партнеров. По его словам, все это поможет Украине противостоять любому развитию событий.