Україні загрожує нова хвиля дестабілізації за різними напрямками, яку готує Росія: від енергетичної кризи до військової загрози.

Такий прогноз дав перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко.

– На Україну насувається нова хвиля дестабілізації, а якщо точніше – спровокованої ззовні внутрішньої турбулентності в усіх сферах, – зазначив він.

За словами Демченка, спровокована Кремлем внутрішня дестабілізація можлива в таких сферах:

1. Енергетична криза через скорочення газового транзиту, можливостей реверсного постачання газу в Україну та блокування доступу до альтернативних джерел. Заступник секретаря РНБО нагадав, що Москва вже заблокувала експорт енергетичного вугілля в нашу країну, а також перешкоджає його поставкам із Казахстану.

2. Протести “антивакцинаторів” (так звані антиковідні акції), спровоковані через соціальні мережі, підконтрольні РФ медіа та агентів впливу російських спецслужб.

3. Дискредитація української влади під приводом різних звинувачень: від перебування під тотальним контролем Заходу до корупції та зв’язків зі спецслужбами РФ.

4. Підбурення праворадикальних сил до активних вуличних протестів та боротьби начебто з “внутрішньою окупацією”.

5. Військова загроза – застосування військової сили. Демченко вважає, що реальне залучення російських збройних сил можливе, швидше за все, лише після створення Кремлем “картинки” тотальної дестабілізації в Україні.

– З іншого боку, постійні військові маневри поблизу кордонів України та загроза проведення наступальних операцій (локальних, масштабних, у т.ч. з використанням території Білорусі) поступово перетворюються на інструмент постійної підтримки атмосфери нервозності в Україні. При цьому межа між шантажем загрозою наступу та реальною підготовкою до нього розмивається, а привід для військової агресії може бути знайдений у будь-який момент, – наголосив заступник секретаря РНБО.

6. Маніпулювання ситуацією з безпекою на лінії зіткнення. Як зазначив Демченко, Кремль контролює окупаційні війська та має арсенал механізмів, щоб керувати рівнем ескалації на Донбасі.

7. Російська паспортизація мешканців тимчасово окупованих територій, за допомогою якої Москва може розігрувати карту начебто наявності громадян РФ в ОРДЛО.

За прогнозами Демченка, пік такої дестабілізації може припадати або на листопад-грудень 2021 року, або на лютий-квітень 2022 року.

– Формується тло для дестабілізації ситуації у Південних і Східних регіонах України, пік якої, за задумом російських “стратегів”, може припадати або на листопад-грудень 2021 року (конвергенція енергетичних, пандемічних, соціально-політичних чинників, а також спокуса спровокувати газовий колапс у ЄС для прискорення сертифікації Північного потоку-2), або на лютий-квітень 2022 року (більш імовірний варіант, коли “точка кипіння” українців під впливом гібридних дій РФ може бути найвищою), – розповів перший заступник секретаря РНБО.

Водночас Демченко нагадав про високий рівень боєготовності української армії та безпрецедентну підтримку України з боку міжнародних партнерів. За його словами, все це допоможе Україні протистояти будь-якому розвитку подій.

Про нарощування військ РФ на кордоні з Україною нещодавно повідомило американське видання The Washington Post.

У Міноборони України таку інформацію ЗМІ спростували. В Офісі президента також заявили, що не мають підтвердження інформації про суттєве нарощування російських військ поблизу кордонів України.

Тим часом помічниця державного секретаря США Карен Донфрід повідомила, що Сполучені Штати стежать за діями Росії вздовж українського кордону. Під час нещодавнього візиту до Москви американська делегація попередила Кремль про можливі наслідки.