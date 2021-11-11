Игорь Терехов официально стал мэром Харькова. Такое решение по результатам выборов приняла Харьковская территориальная избирательная комиссия.

В четверг, 11 ноября, Игорь Терехов принял присягу мэра Харькова. Он говорил на русском языке, объяснив это тем, что его переполняют чувства.

Новоизбранный мэр поблагодарил жителей города за то, что отдали свои голоса за него. Также он выразил благодарность своей команде.

— Гарантирую — я буду мэром всех харьковчан, независимо от политических и личных предпочтений. Горожане должны знать – я буду отстаивать интересы каждого, – заявил он.

Терехов заверил, что Харьковский городской совет будет самым открытым, а деятельность — самой прозрачной.

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Игорь Терехов получил 50,66% голосов харьковчан (146 240).

Его ближайший конкурент Михаил Добкин, который был мэром города в течение 2006-2010 годов, набрал 28,41% голосов (82 008).

Терехов представляет партию Блок Кернеса – успешный Харьков. Ранее он занимал должность заместителя городского головы Геннадия Кернеса.

Однако после смерти Кернеса от осложнений Covid-19 в декабре 2020 года Терехов стал исполняющим обязанности мэра.