Ігор Терехов офіційно став мером Харкова. Таке рішення за результатами виборів ухвалила Харківська територіальна виборча комісія.

У четвер, 11 листопада, Ігор Терехов склав присягу мера Харкова. Він розмовляв російською мовою, пояснивши це тим, що його переповнюють почуття.

Новообраний міський голова подякував жителям міста за те, що віддали свої голоси за нього. Також він висловив вдячність своїй команді.

– Гарантую – я буду мером усіх харків’ян, незалежно від політичних та особистих уподобань. Містяни повинні знати – я буду відстоювати інтереси кожного, – заявив він.

Терехов запевнив, що Харківська міська рада буде найвідкритішою, а її діяльність – найпрозорішою.

Позачергові вибори мера Харкова відбулися 31 жовтня. Ігор Терехов здобув 50,66% голосів харків’ян (146 240).

Його найближчий конкурент Михайло Добкін, який був мером міста протягом 2006-2010 років, набрав 28,41% голосів (82 008).

Терехов представляє партію Блок Кернеса – успішний Харків. Раніше він обіймав посаду заступника міського голови Геннадія Кернеса.

Однак після смерті Кернеса від ускладнень Covid-19 у грудні 2020 року Терехов став виконувачем обов’язків мера.