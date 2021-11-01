Игорь Терехов на выборах городского головы Харькова 31 октября набрал 50,66%. За него проголосовали 146 240 избирателей.

Таким образом Харьковская ТИК признала его избранным городским головой.

Результаты волеизъявления жителей города объявила глава Харьковской ТИК Елена Матвиенко 1 ноября.

Согласно данным ТИК, кандидаты на выборах городского головы Харькова получили следующие результаты:

Виктор Величков – 1 033 голоса;

Михаил Добкин – 82 008 голосов ;

; Дмитрий Маринин – 2 545 голосов;

Алина Мустафаева – 9 151 голос;

Константин Немичев – 12 295 голосов;

Владимир Плетнев – 8 106 голосов;

Сергей Ряполов – 1 267 голосов;

Александр Скорик – 15 462 голоса ;

; Игорь Терехов – 146 240 голосов ;

; Денис Ярославский – 5 660 голосов.

Таким образом нынешний секретарь городского совета Игорь Терехов опередил своего конкурента Михаила Добкина на 64 232 голоса.

Игоря Терехова называли лидером голосования по данным экзитпола, проведение которого состоялось по заказу Комитета избирателей Украины.

Всего за кресло мэра соревновались десять человек.

Выборы городского головы Харькова состоялись в прошлом году в октябре. Тогда победу одержал Геннадий Кернес.

Однако получил он полномочия в декабре 2020 года дистанционно, потому что в это время как раз лечился от коронавируса в немецкой клинике Шарите.

17 октября Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных Covid-19.

По этой причине в марте Верховная Рада назначила выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

Источник: Общественное

Фото: Игорь Терехов