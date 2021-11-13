Монастырский: Миграционный кризис – это часть гибридной войны

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси с целью усиления гибридной войны мог спровоцировать президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и член Совета национальной безопасности и обороны Украины Денис Монастырский в программе Свобода слова Савика Шустера.

По его мнению, на границе Польши и Беларуси в настоящее время находятся не беженцы, а миграционный кризис искусственно спровоцирован.

— Беженцы – это те, кто убегает от опасности. В тех странах, откуда эти люди, сейчас нет угроз. В 2015 году в Сирии и Ираке шли боевые действия, люди спасали свою жизнь. Сейчас мы наблюдаем обострение ситуации и искусственно спровоцированный кризис, автор которого – Путин. Это часть гибридной войны и агрессии, — убежден Монастырский.

Министр иностранных дел подчеркнул, что цель миграционного наплыва – Европейский Союз, а не Польша. Глава МИД призвал наших граждан быть едиными и защищать границы Украины, расположенные на пути к европейским странам.

Он добавил, что накануне инспектировал потенциально опасный участок границы Украины и Беларуси.