У 2021 році обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 44 відсотки

З початку 2021 року і дотепер обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну скоротився на 44% – до 37,8 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Так, транзит дизельного палива за 10 місяців знизився на 51% – до 28,2 тис. т, з яких 17,8 тис. т – з Білорусі до Молдови, 8,7 тис. т – з Литви до Молдови та 1,5 тис. т – з Росії до Польщі.

– Перевезення бензину до Молдови зросло на 48%, до 8,4 тис. т, при цьому в березні 2021 р. транзит через територію України не здійснювався. Транзитні постачання бітуму за звітний період із Росії склали 1,2 тис. т, – додали у Консалтинговій групі А-95 із посиланням на дані власного дослідження.

З 1 листопада Газпром зменшив транзит через Україну до 57 млн куб. м на добу.

Тоді гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон говорив, що за таких обсягів транспортування він недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів блакитного палива.

Джерело: Еnkorr