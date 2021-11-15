Мороз до -10 вночі, сонце та дощ зі снігом: якою буде погода цього тижня

Погода в Україні цього тижня буде прохолодною, вночі температура подекуди опуститься до -8, -10, у кінці тижня пройдуть дощі та мокрий сніг. Дивіться детальний прогноз погоди в Україні на тиждень (з 15 листопада до 19 листопада 2021) у матеріалі Фактів ICTV.

Погода на тиждень в Україні – 15 листопада-19 листопада 2021

Погода на понеділок, 15 листопада

15 листопада погода на всій території України буде хмарною з проясненнями. Опадів не передбачається. На півдні +8, +11 вдень, вночі – від 0 до +4.

На сході України очікується +3,+6 у денний час доби, у нічний – від -1 до -5.

У північних регіонах синоптики прогнозують від +2 до +6 вдень, вночі похолодає до +3, -1.

На заході +5, +10 у денний час, у нічний – від +3 до -2. У центральних областях стовпчик термометра вдень показуватиме +3, +7, вночі опуститься до 0, +3.

У Києві 15 листопада +4,+6 вдень, вночі +1, +3.

Погода на вівторок, 16 листопада

У вівторок, 16 листопада, в усіх областях – хмарно з проясненнями. На півдні України прогнозують від +2 до +8 вдень, вночі похолодає максимум до -4.

У східних областях очікується у денний час +1, +4, у нічний -3, -6. На півночі України від 0 до +4 вдень, вночі буде похолодання до -7.

У західних регіонах буде найтепліше – вдень від +3 до +9 та навіть до +11. Вночі похолодає максимум до -2.

У центрі України синоптики прогнозують від +1 до +5, вночі до -5. У Києві стовпчик термометра показуватиме +2,+4, вночі -4, -6.

Погода на середу, 17 листопада

У середу, 17 листопада, на всій території буде хмарно з проясненнями. На півдні денна температура повітря буде на рівні +2, +6, у Сімферополі може піднятися до +8. Вночі від -1 до -8.

На сході України +1,+4 вдень, вночі похолодає до -6, -10. У північній частині України очікується від 0 до +4 вдень, у нічний час доби – від -3 до -7.

У західних областях стовпчик термометра показуватиме від +3 до +9 вдень, вночі опуститься до -2, 0, однак у Чернівецькій області – до -6.

У центрі України вдень +1, +5, вночі до -4, -8. У столиці України +2, +4 вдень і похолодання до -4, -6 вночі.

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Погода на четвер, 18 листопада

У четвер, 18 листопада, в одній частині України дощитиме, а в іншій буде сонячно.

На півдні 18 листопада буде хмарно, вдень +4,+10, вночі до -3, однак у Сімферополі +2,+4.

У східних областях світитиме сонце, у денний час доби температура повітря буде на рівні +2, +4, вночі похолодає до -4, -7.

На півночі також буде сонячно. Вдень стовпчик термометра буде на рівні +1,+4, вночі опуститься до -5, -7.

На заході України пройде невеликий дощ. Денна температура становитиме +3, +7, вночі очікується похолодання від 0 до -3.

Жителів центральних областей також потішить сонячна погода. Вдень від +1 до +5, вночі від -3 до -6.

У Києві погода 18 листопада буде сонячною, вдень +2,+4, у нічний час -4, -6.

Погода на п’ятницю, 19 листопада

У п’ятницю, 19 листопада всю Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом.

На півдні України дощитиме, вдень +7,+10, вночі від 0 до +6. У східних регіонах очікується невеликий дощ, +2, +4 у денний час доби, а у нічний – похолодання до -3.

На півночі вдень пройде мокрий сніг, а вночі дощ з мокрим снігом. Денна температура повітря +1, +3, вночі до -1.

У західних областях 19 листопада дощитиме і вдень, і вночі, місцями з мокрим снігом. Вдень +3, +7, вночі від +1 до +4.

У центрі України також піде дощ, подекуди мокрий сніг. Вдень синоптики прогнозують +2, +5, вночі до -1.

У Києві вдень піде мокрий сніг, а вночі дощ з мокрим снігом. У денний час доби температура буде на рівні +2, +4, вночі – 0, +2.