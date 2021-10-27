В рамках крупной приватизации ушел с молотка Первый киевский машиностроительный завод (бывший завод Большевик, – Ред.). Его продали на аукционе Фонда государственных имуществ.

Стартовая цена торгов была 1,39 млрд. грн. Участники могли повышать цену на 20 млн. грн. В итоге произошел рост цены в два шага и завод продали за 1 429 017 000 ​​грн ООО Дженерал Коммерс. Также на него претендовали компании ИДК Каскад и Инвест Новация.

Компания ООО Дженерал Коммерс получила контрольный пакет акций завода (100%), который был основан в 1881 году.

По условиям приватизации, утвержденными Кабмином, новый собственник должен инвестировать в модернизацию объекта не менее 57 млн ​​грн в течение трех лет. Новый собственник также должен погасить задолженность в размере более 400 млн грн и сохранить часть потенциального производства на площадке в Киеве или Жашкове.

Победитель аукциона должен в течение 10 дней подписать договор купли-продажи и в течение 30 дней перечислить деньги в государственный бюджет.

В Фонде госимущества отметили, что это первый успешный объект крупной приватизации за последние 15 лет. До этого таким крупным объектом была Криворожсталь (АрселорМиттал).

Завод Большевик основан в конце XIX века. Предприятие производило оборудование для сахарных заводов. ПКМЗ за последние годы накопил долги почти на 500 млн грн, а ежегодно в среднем приносит ущерб на 20 млн грн.

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Источник: Фонд госимущества

Фото: Фонд госимущества