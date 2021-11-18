В пятницу, 19 ноября, погода в Украине будет дождливой — осадки ожидаются во всех областях. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. Подробный прогноз погоды на 19 ноября читайте в материале.

Погода в Украине 19 ноября

В пятницу, 19 ноября, на юге Украины ожидается дождь, температура воздуха от +5 до +10. Ночью похолодает максимум до -2, теплее всего будет в Одесской области — +3,+5.

На востоке Украины днем ​​пройдет дождь, местами мокрый снег. В дневное время суток температура будет на уровне +1, +4 ночью опустится до -1, -4.

В северных областях также дождь, на Сумщине возможен мокрый снег. Днем столбик термометра будет показывать +2,+6, ночью до -1.

На западе пройдет дождь, в дневные часы от +5 до +8, в ночные часы от +3 до -1.

В центральных областях также ожидается дождь, в Полтавской и Днепропетровской областях местами с мокрым снегом. Днем от +2 до +7, ночью похолодает максимум до -2.

В Киеве 19 ноября синоптики прогнозируют дождь, в дневное время суток – +3, +5, ночью – -1, +1.

Какая будет погода на выходных

На выходные в Украине ожидается потепление, но с дождем и сильным ветром. Температура воздуха в некоторых областях поднимется до +12, +14.

Ночью заморозки могут быть только на востоке и севере, а порывы ветра в воскресенье будут достигать 7-12 м/c.

Подробный прогноз погоды на выходные смотрите в материале.