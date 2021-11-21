Стычки на Банковой: митингующие пытались прорваться в Офис президента

Во время памяти жертв Революции Достоинства в Киеве участники акции пытались попасть в Офис президента, однако полицейские не пропустили их без осмотра вещей и надели шлемы.

Таким образом, в Офис президента прошло всего несколько десятков человек.

Впоследствии там произошла небольшая стычка со стражами порядка.

Участники шествия скандировали: “Пускай” и “Позор”.

По состоянию на 18.40 около тысячи человек собралось у ворот, ведущих к площади у Офиса президента.

В 19.20 локальное противостояние на улице Банковой при входе в здание Офиса президента завершилось, и люди начали петь гимн Украины. Сейчас они проходят в ворота по одному, соблюдая процедуру осмотра.

Напомним, в Киеве чтят память жертв Революции Достоинства, которая началась 21 ноября 2013 года.

В центре центра столицы состоялось шествие от Майдана Незалежности к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни. Здесь собралось несколько тысяч человек. Они вспоминают события восьмилетней давности.