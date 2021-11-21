Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Штовханина на Банковій: мітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Штовханина на Банковій: мітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

Під час вшанування пам’яті жертв Революції Гідності у Києві учасники акції намагалися потрапити до Офісу президента, однак поліцейські не пропустили їх без огляду речей та одягнули шоломи.

Таким чином, в Офіс президента пройшло лише кілька десятків людей.

Згодом там сталася невелика сутичка з правоохоронцями.

Учасники ходи скандували: “Нехай” і “Ганьба”.

Станом на 18.40 близько тисячі людей зібралося біля воріт, що ведуть до площі біля Офісу президента.

О 19.20 локальне протистояння на вулиці Банковій при вході в будівлю Офісу президента завершилося, і люди почали співати гімн України. Наразі вони проходять у ворота по одному, дотримуючись процедури огляду.

Читайте
Революція Гідності: хронологія найкривавішого дня, 20 лютого 2014

Нагадаємо, у Києві вшановують пам’ять жертв Революції Гідності, яка розпочалася 21 листопада 2013 року. У центрі столиці відбувається хода від Майдану Незалежності до меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні. Тут зібралося кілька тисяч людей. Вони згадують події восьмирічної давнини.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка