Штовханина на Банковій: мітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

Під час вшанування пам’яті жертв Революції Гідності у Києві учасники акції намагалися потрапити до Офісу президента, однак поліцейські не пропустили їх без огляду речей та одягнули шоломи.

Таким чином, в Офіс президента пройшло лише кілька десятків людей.

Згодом там сталася невелика сутичка з правоохоронцями.

Учасники ходи скандували: “Нехай” і “Ганьба”.

Станом на 18.40 близько тисячі людей зібралося біля воріт, що ведуть до площі біля Офісу президента.

О 19.20 локальне протистояння на вулиці Банковій при вході в будівлю Офісу президента завершилося, і люди почали співати гімн України. Наразі вони проходять у ворота по одному, дотримуючись процедури огляду.

Нагадаємо, у Києві вшановують пам’ять жертв Революції Гідності, яка розпочалася 21 листопада 2013 року. У центрі столиці відбувається хода від Майдану Незалежності до меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні. Тут зібралося кілька тисяч людей. Вони згадують події восьмирічної давнини.