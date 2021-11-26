Президент Владимир Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией. Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о срыве операции по вагнеровцам.

– Это была операция под названием Бурба, которая слава Богу уже закончилась, – сказал Зеленский.

Он рассказал, что Василия Бурбу лично он не очень хорошо знал.

— Когда я пришел, хотел его уволить. Из-за того, что разведчики не очень хорошо о нем говорили, но это могло быть наговором. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане, когда разгонялся Майдан. Тогда он находился на службе в СБУ. Он этим занимался, но его решили сберечь.

Зеленский заявил, что экс-руководитель ГУР Бурба “не разведчик, а сбушник”.

— Он бизнесмен, но это разведка, а не Бессарабка, — сказал Зеленский, уточнив, что Бурба якобы “зарабатывал на информации” и поэтому был уволен.

Также президент назвал его “аферистом”.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Бурба приходил к нему с “информацией о происхождении коронавируса и формулой вакцины”. По словам президента, Бурба якобы предлагал ему передать эти данные России или Китаю.

17 ноября журналисты-расследователи Bellingcat и издания The Insider обнародовали расследование об уникальной спецоперации Украины по задержанию боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

На прошлой неделе экс-начальник ГУР Василий Бурба, он получил указание о переносе финального этапа спецоперации от главы Офиса президента Андрея Ермака, делегированного главой государства. В то же время, письменное указание от президента не поступало.