Нафтогаз будет продавать газ только для участников балансирующих групп

Компания Нафтогаз будет продавать газ для нужд бытовых потребителей при условии участия покупателя (поставщика) в балансировочной группе. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1237 от 29 ноября 2021 года.

— Акционерному обществу Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины, обществу с ограниченной ответственностью Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг в период до 30 апреля 2022 г. (включительно) осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей при условии участия покупателя в балансировочной группе, образованной в соответствии с распоряжением Кабинета Украины от 29 сентября 2021 г. № 1187, — говорится в документе.

Балансирующая группа – это объединение участников рынка. В нем определенный договором участник является ответственным за баланс газа для остальных участников. В этом случае ответственным участником будет НАК Нафтогаз.

Ранее о такой инициативе сообщал Юрий Витренко – глава правления НАК Нафтогаз. По его словам, сотрудничество с поставщиками в составе балансировочных групп обеспечит бесперебойную поставку газа и будет способствовать честной конкуренции.