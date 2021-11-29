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Нафтогаз продаватиме газ лише для учасників балансувальних груп

Людмила Богданова редакторка стрічки
газопровід

Компанія Нафтогаз продаватиме газ для потреб побутових споживачів за умови участі покупця (постачальника) у балансувальній групі. Про це йдеться у постанові Кабінету міністірів № 1237 від 29 листопада 2021 року.

– Акціонерному товариству Національна акціонерна компанія Нафтогаз України, товариству з обмеженою відповідальністю Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг у період до 30 квітня 2022 р. (включно) здійснювати продаж природного газу для потреб побутових споживачів за умови участі покупця в балансуючій групі, утвореній відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1187…, – йдеться у документі.

Балансувальна група – це об’єднання учасників ринку. У ньому визначений договором учасник є відповідальним за баланс газу для решти учасників. У цьому випадку відповідальним учасником буде НАК Нафтогаз.

Раніше про таку ініціативу повідомляв Юрій Вітренко – голова правління НАК Нафтогаз. За його словами, співпраця з постачальниками у складі балансувальних груп забезпечить безперебійне постачання газу і сприятиме чесній конкуренції.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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