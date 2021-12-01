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Факты / Украина

Снаряды взрывались в 200 м от школы: последствия обстрела Станицы Луганской

Валентина Летяк редактор ленты
наслідки обстрілу Станиці Луганської

Российские наемники 29 ноября обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии 122-го калибра. В штабе ООС сообщили, что враг выпустил в сторону населенного пункта 47 снарядов.

Они взрывались в 200 м от местной школы, поэтому сегодня занятия начались с опозданием.

Больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции Кондрашевская-Новая: повреждены четыре здания, перебиты рельсы и шпалы.

А один из обломков попал в голову 56-летнему сотруднику, дежурившему на КПП депо. Сейчас он в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, в результате обстрела поврежден частный дом по улице Деповская. Его владелица в этот момент была дома.

Женщина рассказала, что целый час пролежала на полу, пока мины падали где-то рядом.

В штабе ООС говорят, что на этом участке линии фронта враг не проявлял такой активности около двух лет.

наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
Снаряды взрывались в 200 м от школы: последствия обстрела Станицы Луганской / 3 фотографии

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Источник: Штаб ООС

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