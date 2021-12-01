Снаряды взрывались в 200 м от школы: последствия обстрела Станицы Луганской

Российские наемники 29 ноября обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии 122-го калибра. В штабе ООС сообщили, что враг выпустил в сторону населенного пункта 47 снарядов.

Они взрывались в 200 м от местной школы, поэтому сегодня занятия начались с опозданием.

Больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции Кондрашевская-Новая: повреждены четыре здания, перебиты рельсы и шпалы.

А один из обломков попал в голову 56-летнему сотруднику, дежурившему на КПП депо. Сейчас он в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, в результате обстрела поврежден частный дом по улице Деповская. Его владелица в этот момент была дома.

Женщина рассказала, что целый час пролежала на полу, пока мины падали где-то рядом.

В штабе ООС говорят, что на этом участке линии фронта враг не проявлял такой активности около двух лет.