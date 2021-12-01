Російські найманці 29 листопада обстріляли Станицю Луганську із артилерії 122-го калібру. В штабі ООС повідомили, що ворог випустив у бік населеного пункту 47 снарядів.

Вони вибухали за 200 м від місцевої школи, тому сьогодні заняття розпочалися із запізненням.

Найбільше постраждала територія депо залізничної станції Кіндрашівська-Нова: пошкоджено чотири будівлі, перебиті колія та шпали.

А один із уламків вцілив у голову 56-річного співробітника, який чергував на КПП депо. Зараз він лікарні. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок по вулиці Деповська. Його власниця у цей момент була вдома.

Жінка розповіла, що цілу годину пролежала на підлозі, доки міни падали десь поруч.

В штабі ООС кажуть, що на цій ділянці лінії фронту ворог не проявляв такої активності приблизно два роки.