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Снаряди вибухали за 200 м від школи: наслідки обстрілу Станиці Луганської

Валентина Летяк редакторка стрічки
наслідки обстрілу Станиці Луганської

Російські найманці 29 листопада обстріляли Станицю Луганську із артилерії 122-го калібру. В штабі ООС повідомили, що ворог випустив у бік населеного пункту 47 снарядів.

Вони вибухали за 200 м від місцевої школи, тому сьогодні заняття розпочалися із запізненням.

Найбільше постраждала територія депо залізничної станції Кіндрашівська-Нова: пошкоджено чотири будівлі, перебиті колія та шпали.

А один із уламків вцілив у голову 56-річного співробітника, який чергував на КПП депо. Зараз він лікарні. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок по вулиці Деповська. Його власниця у цей момент була вдома.

Жінка розповіла, що цілу годину пролежала на підлозі, доки міни падали десь поруч.

В штабі ООС кажуть, що на цій ділянці лінії фронту ворог не проявляв такої активності приблизно два роки.

наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
наслідки обстрілу Станиці Луганської
Снаряди вибухали за 200 м від школи: наслідки обстрілу Станиці Луганської / 3 фотографии

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Джерело: Штаб ООС

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