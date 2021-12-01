Одного из лидеров антивакцинаторов Остапа Стахива выпустили под залог из СИЗО. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры во Львовской области Даниил Антощак.

Сегодня противник вакцинации должен прибыть во Львовскую областную психиатрическую больницы для прохождения экспертизы.

— Остапа Стахива у нас еще нет. Но есть постановление, есть следственные действия. Он поступить к нам в больницу. Его отпустили домой, он освобожден из-под стражи, — сказал заместитель генерального директора львовской областной психиатрической больницы Андрей Маланчук.

18 ноября Галицкий районный суд Львова отправил Стахива под стражу на 60 суток с возможностью залога в размере 998,8 тыс. грн. Тогда подозреваемый заявил в суде, что у него нет такой суммы.

Однако, накануне стало известно, что его сторонники собрали соответствующую сумму для внесения залога. Ее внесли 30 ноября.

В тот же день Галицкий райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователя СБУ о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Прокурор Григорий Зенин заметил, что она продлится 30 дней.

16 ноября в квартире Стахива во Львове провели обыски. Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение за планы свергнуть конституционный строй.

По предварительной информации СБУ, действия группировки координировали российские кураторы. Кроме Стахива фигурантом уголовного производства является гражданин РФ.

Источник: Суспільне