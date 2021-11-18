Известного львовского антивакцинатора Остапа Стахива отправили под стражу на 60 суток с возможностью залога в размере 998,8 тыс. грн.

Такое решение было принято Галицким районным судом Львова в четверг, 18 ноября.

Во время заседания подозреваемый заявил, что не имеет такой суммы. Стахива обязали сдать загранпаспорт, а в случае внесения залога – не выезжать из Львова.

После решения суда Стахив сказал, что считает его незаконным и будет подавать апелляцию.

Суд над Стахивым должен был состояться 17 ноября, но он на него не явился. Его адвокаты сказали, что их клиент находится в больнице в Закарпатской области. Судья, в свою очередь, сказал, что вынести решение о мере пресечения подозреваемому без его присутствия не может.

Судья постановил его доставить в зал суда, если этому не будет препятствовать заключение врачей. Прокуроры по уголовному производству по делу Стахива подвергли сомнению, что подозреваемый действительно находится в больнице в Сваляве.

18 ноября Стахива доставили в Галицкий суд Львова. Рядом со зданием суда собрались его сторонники и противники.

16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире Стахива и вручили ему подозрение за планы свергнуть конституционный строй.

По предварительной информации СБУ действия группировки координировали российские кураторы. Кроме Стахива, фигурантом уголовного производства является гражданин РФ.