Одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили під заставу із СІЗО. Про це повідомив речник прокуратури у Львівській області Данило Антощак.

Сьогодні противник вакцинації має прибути до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

— Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти, — сказав заступник генерального директора львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук.

18 листопада Галицький районний суд Львова відправив Стахіва під варту на 60 діб із можливістю застави у розмірі 998,8 тис. грн. Тоді підозрюваний заявив у суді, що не має такої суми.

Однак, напередодні стало відомо, що його прихильники зібрали відповідну суму для внесення застави. Її внесли 30 листопада.

Того ж дня Галицький райсуд Львова задовольнив клопотання слідчого СБУ про призначення підозрюваному стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Прокурор Григорій Зенін зауважив, що вона триватиме 30 днів.

16 листопада у квартирі Стахіва у Львові провели обшуки. Працівники Служби безпеки України вручили йому підозру за плани повалити конституційний лад.

За попередньою інформацією СБУ, дії угруповання координували російські куратори. Окрім Стахіва фігурантом кримінального провадження є громадянин РФ.

Джерело: Суспільне