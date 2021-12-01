Одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили під заставу із СІЗО. Про це повідомив речник прокуратури у Львівській області Данило Антощак.
Сьогодні противник вакцинації має прибути до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.
— Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти, — сказав заступник генерального директора львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук.
18 листопада Галицький районний суд Львова відправив Стахіва під варту на 60 діб із можливістю застави у розмірі 998,8 тис. грн. Тоді підозрюваний заявив у суді, що не має такої суми.
Однак, напередодні стало відомо, що його прихильники зібрали відповідну суму для внесення застави. Її внесли 30 листопада.
Того ж дня Галицький райсуд Львова задовольнив клопотання слідчого СБУ про призначення підозрюваному стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Прокурор Григорій Зенін зауважив, що вона триватиме 30 днів.
16 листопада у квартирі Стахіва у Львові провели обшуки. Працівники Служби безпеки України вручили йому підозру за плани повалити конституційний лад.
За попередньою інформацією СБУ, дії угруповання координували російські куратори. Окрім Стахіва фігурантом кримінального провадження є громадянин РФ.
Джерело: Суспільне