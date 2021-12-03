Міноборони України створить аналог агентства НАТО з питань закупівель

Міністерство оборони планує створити аналог агентства НАТО з питань підтримки та закупівель, на кшталт NSBI, сказав міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, це одне з першочергових завдань відомства, яке він очолює.

– Структурно воно міститиме частину, яка здійснюватиме закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення, а також частину, яка відповідатиме за забезпечення харчуванням, пальним тощо, – уточнив глава Міноборони.

Він повідомив, що після 6 грудня в офіційних ЗМІ Міноборони оприлюднить матеріали, в яких докладно розкриє основні кроки з найважливіших напрямів, які здійснюватимуться протягом наступного року.

Країни НАТО продовжуватимуть надавати політичну та практичну підтримку Україні, заявив кілька днів тому генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, члени Альянсу стурбовані ситуацією на кордонах України з Росією через стягування військ країни-агресора.