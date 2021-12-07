На підпис президенту Володимиру Зеленському передали закон № 6297, яким пропонується виплатити 1 тисячу гривень усім українцям, повністю вакцинованим від коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ВР.

Так, 7 грудня закон підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Після цього його віддали для підписання президентом.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект про виділення тисячі гривень за вакцинацію в цілому. Його підтримали 253 народні депутати.

В цілому держава виділить на надання допомоги населенню 8 млрд грн.

Гроші можна буде витратити на відвідування спортивного залу, фітнес-центру, кіно, театру, музею, виставки, залізничні та авіаквитки у межах України.

Виділення 1 тис. грн вакцинованим стартує з 19 грудня. Ініціативу розкритикували за те, що пенсіонери та жителі сіл не зможуть використати кошти, адже не мають змоги ходити у спортзали та кіно.

Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що пропозиції для цих категорій громадян готуються і незабаром їх озвучать.