Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Закон про тисячу за вакцинацію передали на підпис Зеленському

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Гроші

На підпис президенту Володимиру Зеленському передали закон № 6297, яким пропонується виплатити 1 тисячу гривень усім українцям, повністю вакцинованим від коронавірусної інфекції. 

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ВР.

Так, 7 грудня закон підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Після цього його віддали для підписання президентом.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект про виділення тисячі гривень за вакцинацію в цілому. Його підтримали 253 народні депутати.

В цілому держава виділить на надання допомоги населенню 8 млрд грн.

Гроші можна буде витратити на відвідування спортивного залу, фітнес-центру, кіно, театру, музею, виставки, залізничні та авіаквитки у межах України.

Читайте
"Тисяча Зеленського" зватиметься єПідтримка, і на неї можна буде купити книги

Виділення 1 тис. грн вакцинованим стартує з 19 грудня. Ініціативу розкритикували за те, що пенсіонери та жителі сіл не зможуть використати кошти, адже не мають змоги ходити у спортзали та кіно.

Однак прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що пропозиції для цих категорій громадян готуються і незабаром їх озвучать.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка