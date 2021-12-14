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Факты / Украина

Украина не является конечной целью Путина, война придет и в Европу — Резников

Людмила Богданова редактор ленты
Олексій Резніков

Если президент Российской Федерации Владимир Путин захочет развязать полномасштабную войну, то его конечной целью будет не Украина. Украина является географическим центром Европы, потому война придет и в европейские страны.

Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американским журналистам.

По словам Резникова, Путин заинтересован не только в самой Украине, но и в том, чтобы показать Европе амбиции РФ.

– Мы только его часть, это квадрат на шахматной доске.

Министр обороны Украины заявил, что вторжение России станет катастрофой для обеих сторон и приведет к тому, что 5 млн беженцев из Украины убегут от боевых действий. Также он считает, что будет много потерь.

– Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России придут домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет крушение.

Алексей Резников также выразил уверенность, что украинцы будут сражаться, чтобы защитить свои земли, детей и будущее. По его словам, обеспокоенность правительства вызывают 15 атомных электростанций, производящих около половины электроэнергии. Если произойдет война, эти объекты будут под опасностью.

Ранее глава Минобороны рассказывал, что у украинских границ находится около 94 тыс. российских солдат. Однако скоро количество может возрасти до 175 тыс.

Как отметил Резников, украинская сторона наблюдает за военными РФ, а данные Минобороны совпадают с американской разведкой.

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Источник: Politico

Фото: УНИАН

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