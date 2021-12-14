Украина не является конечной целью Путина, война придет и в Европу — Резников

Если президент Российской Федерации Владимир Путин захочет развязать полномасштабную войну, то его конечной целью будет не Украина. Украина является географическим центром Европы, потому война придет и в европейские страны.

Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американским журналистам.

По словам Резникова, Путин заинтересован не только в самой Украине, но и в том, чтобы показать Европе амбиции РФ.

– Мы только его часть, это квадрат на шахматной доске.

Министр обороны Украины заявил, что вторжение России станет катастрофой для обеих сторон и приведет к тому, что 5 млн беженцев из Украины убегут от боевых действий. Также он считает, что будет много потерь.

– Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России придут домой в гробах, и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет крушение.

Алексей Резников также выразил уверенность, что украинцы будут сражаться, чтобы защитить свои земли, детей и будущее. По его словам, обеспокоенность правительства вызывают 15 атомных электростанций, производящих около половины электроэнергии. Если произойдет война, эти объекты будут под опасностью.

Ранее глава Минобороны рассказывал, что у украинских границ находится около 94 тыс. российских солдат. Однако скоро количество может возрасти до 175 тыс.

Как отметил Резников, украинская сторона наблюдает за военными РФ, а данные Минобороны совпадают с американской разведкой.

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Источник: Politico