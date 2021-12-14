Україна не є кінцевою метою Путіна, війна прийде і в Європу – Резніков

Якщо президент Російської Федерації Володимир Путін захоче розв’язати повномасштабну війну, його кінцевою метою буде не Україна. Україна є географічним центром Європи, тому війна прийде і в європейські країни.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю американським журналістам.

За словами Резнікова, Путін зацікавлений не лише в самій Україні, а й у тому, щоб показати Європі амбіції РФ.

– Ми лише його частина, це квадрат на шаховій дошці.

Міністр оборони України заявив, що вторгнення Росії стане катастрофою для обох сторін і призведе до того, що 5 млн біженців з України втечуть від бойових дій. Також він вважає, що буде багато втрат.

– Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів із Росії прийдуть додому в трунах, і це покажуть канали у Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа.

Олексій Резніков також висловив упевненість, що українці боротимуться, щоб захистити свої землі, дітей та майбутнє. За його словами, занепокоєння уряду викликають 15 атомних електростанцій, які виробляють близько половини електроенергії. Якщо трапиться війна, ці об’єкти будуть під загрозою.

Раніше очільник Міноборони розповідав, що біля українських кордонів перебуває близько 94 тис. російських солдатів. Утім, незабаром кількість може зрости до 175 тис.

Як наголосив Резніков, українська сторона спостерігає за військовими РФ, а дані Міноборони збігаються з американською розвідкою.

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Джерело: Politico