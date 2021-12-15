Для хакеров нет границ. Они взламывают почту ФБР, нарушают транспортные сообщения, блокируют банковские расчеты. И так по всему миру. Все начинается с разведки. Хакеры ходят по виртуальному периметру и выстукивают слабые места. Если такое найдут – атакуют.

Украина, 2015 год. Виртуальные преступники замахнулись на энергетическую систему нашего государства. Вывели из строя сразу три энергоснабжающих компании.

Работники Прикарпатьяоблэнерго тогда только наблюдали, как на экране компьютера киберпреступники один за другим выключали рубильники. Без света осталось более 200 тыс. жителей области.

Столь дерзкая хакерская атака тогда произошла впервые в мире. На восстановление света понадобилось 6 часов.

Проявляющийся в этой истории был русский след. Телефонные сети облэнерго были забиты тысячами фиктивных звонков, которые, как утверждают расследователи, поступали из Москвы.

Вирус Петя в июне 2017-го парализовал платежные системы магазинов, заправок, заблокировал десятки банков и госучреждений. Досталось даже транспортным сообщениям. В аэропорту Борисполь тогда погасло табло с расписанием рейсов.

Лора Галанте – всемирно известная специалистка по кибербезопасности. Вместе с ней Факты тижня отправляются на проверку аэропорта, чтобы выяснить, насколько сейчас он готов держать киберудар и противостоять виртуальной армии.

Первое уязвимое место, говорит Галанте, здесь, как и на вокзале или электростанции – это интернет. В особенности это касается Wi-Fi сетей.

Но что делать, например, когда хакеры добрались до рубильников и электроэнергия исчезла? Не остановится ли при этом транспорт? За ответу мы спускаемся в киевскую подземку. Здесь нас уверяют: в случае хакерской атаки все системы продублированы.

Если же откажут компьютеры, смогут управлять транспортом вручную – согласно бумажным расписаниям.

Но главное предостережение специалистов связано с ядерными объектами. Как они защищены и могут противостоять виртуальным атакам? Факты тижня отправляются на Хмельницкую атомную электростанцию.

Сотрудник станции Виктор Карпеш показывает, как все защищено. На станции, говорит Виктор, действуют самые высокие меры кибербезопасности. Их контролируют несколько государственных органов. Так что вероятность, что хакеры достанутся реактора и запрограммируют его на самоуничтожение – равна нулю. И это не просто слова. Все проверено на практике.

После серии масштабных кибератак со стороны России, Украина значительно усилила свой виртуальный фронт. Если на какой-нибудь стратегический объект начнется атака, это увидят в офисе национального координационного центра кибербезопасности. Выглядит как Пентагон.

Скамьи киберзащитников активно пополняются, и они регулярно оттачивают свои навыки. К примеру, на соревнованиях.

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