Разведка Канады заявила о невиданной шпионской активности со времен холодной войны

Канадская служба безопасности и разведки заявила, что иностранная шпионская активность и вмешательства в 2020 году достигли масштабов, которые не наблюдалось со времен холодной войны.

Директор Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньйо отметил, что основными угрозами национальной безопасности, с которыми сталкивается его страна, является насильственный экстремизм, иностранное вмешательство, шпионаж и преступная киберактивнисть, которая ускорилась и является серьезной угрозой для канадцев.

— В 2020 году мы обнаружили активность шпионов и иностранного вмешательства, достигших масштабов, которые не наблюдалось со времен холодной войны, — говорится в докладе.

Он отметил, что из-за пандемии много канадцев работают из дома, что дает больше возможности преступникам для осуществления кибератак.

Также в канадской разведке отметили, что экстремисты использовали онлайн-платформы для продвижения пагубных нарративов, в частности ксенофобских и антиправительственных, а также теорий заговоров относительно пандемии и попыток оправдать насилие.

Кибератаки на США

В США заявили, что готовы отвечать России не только санкциями за масштабные кибератаки. В стране разрабатывают ответные меры.

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Источник: Government of Canada