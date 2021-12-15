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Факты / Украина

Есть готовые варианты: Еврокомиссия разработала план действий на случай агрессии РФ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Есть готовые варианты: Еврокомиссия разработала план действий на случай агрессии РФ

Европейская комиссия разработала варианты действий на случай эскалации ситуации возле границ Украины из-за концентрации российских войск.

Их должны представить 16 декабря на встрече европейских лидеров в Брюсселе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

— Мы выполняем задание, которое нам дал Европейский совет. Он просил разработать варианты на случай, если ситуация станет более драматичной и будет реальная опасность дальнейшей эскалации или дальнейшей агрессии России против Украины. У нас есть готовые варианты и мы представим эти опции на рассмотрение Европейского совета завтра. Мы также призываем к мирному урегулированию, деэскалации и использованию дипломатических каналов для урегулирования, — отметил он.

В начале декабря западные СМИ, ссылаясь на американскую разведку, сообщили, что Российская Федерация планирует вторжение в Украину через несколько фронтов уже в начале 2022 года.

Для наступления хотят привлечь до 175 тыс. военнослужащих. Масштаб сил может быть значительно больше, чем весной 2021 года во время военных учений с участием РФ возле границ Украины.

По информации СМИ, Кремль намерен использовать бронетехнику и артиллерийскую технику. Американские разведчики выяснили, что войска России развернули 50 тактических групп с участием 70 тыс. военных, танков и артиллерии.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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