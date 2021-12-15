Є готові варіанти: Єврокомісія розробила план дій на випадок агресії РФ

Європейська комісія розробила варіанти дій на випадок ескалації ситуації біля кордонів України через концентрацію російських військ.

Їх повинні представити 16 грудня на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

– Ми виконуємо завдання, яке нам дала Європейська рада. Вона просила розробити варіанти на випадок, якщо ситуація стане більш драматичною і буде реальна небезпека подальшої ескалації або подальшої агресії Росії проти України. Ми маємо готові варіанти і представимо ці опції на розгляд Європейської ради завтра. Ми також закликаємо до мирного врегулювання, до деескалації та використання дипломатичних каналів для врегулювання, – зазначив він.

На початку грудня західні ЗМІ з посиланням на американську розвідку повідомили, що Російська Федерація планує вторгнення в Україну через декілька фронтів вже на початку 2022 року.

Для наступу хочуть залучили до 175 тис. військовослужбовців. Масштаб сил може бути значно більшим, ніж навесні 2021 року під час військових навчань за участі РФ біля кордонів України.

За інформацією ЗМІ, Кремль має намір використати бронетехніку та артилерійську техніку. Американські розвідники з’ясували, що війська Росії наразі розгорнули 50 тактичних груп за участі 70 тис. військових, танків та артилерії.