В столице на улице Архитектора Городецкого горит ресторан Ватра.

Спасатели ГСЧС уже прибыли на место происшествия и локализуют пожар.

Обновлено в 16.05. Столичные пожарные ликвидировали пожар в заведении общепита.

— В 15.04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Городецкого, 4Б в Печерском районе столицы. На место происшествия были направлены спасатели из 12-й Государственной пожарно-спасательной части, — сообщили в управлении.

Как оказалось, произошло возгорание кровли на площади 30 м.кв в отдельно стоящем, одноэтажном здании общепита.

На момент прибытия пожарных подразделений все посетители заведения уже находились на улице. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня.

На месте пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранителями.

Во вторник, 14 декабря, в Киеве случился пожар в многоэтажке. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома по улице Тодося Осьмачки, 58 в Деснянском районе.

Спасатели получили уведомление о пожаре в 18:57. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что горит квартира на восьмом этаже 8-этажного дома.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 жильцов дома, в том числе одного ребенка. Спасатели получили информацию, что в одной из соседних квартир могут находиться люди. Для ее открытия использовался бензорез.

Огонь распространился на площадь 25 кв. м. Спасатели локализовали пожар в 19:30, а в 20:54 – ликвидировали.