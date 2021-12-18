Наразі у столиці на вулиці Архітектора Городецького палає ресторан Ватра.

Рятувальники ДСНС вже прибули на місце події і локалізують пожежу.

Оновлено о 16.05. Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в закладі громадського харчування.

– О 15.04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городецького, 4Б, що у Печерському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників з 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини, – повідомили в управлінні.

Як виявилось, сталося загоряння покрівлі на площі 30 м.кв в окреморозташованій, одноповерховій будівлі закладу громадського харчування.

На момент прибуття пожежних підрозділів, усі відвідувачі закладу вже перебували на вулиці. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню.

На місці пожежі було задіяно дві одиниці техніки, та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

У вівторок, 14 грудня, у Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці. Загоряння сталося в одній з квартир багатоповерхового будинку, що на вулиці Тодося Осьмачки, 58 у Деснянському районі.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 18:57. Прибувши на місце події, вони з’ясували, що горить квартира на восьмому поверсі 8-поверхового будинку.

Співробітники ДСНС евакуювали 13 мешканців будинку, зокрема одну дитину. Рятувальники отримали інформацію, що в одній з сусідніх квартир можуть перебувати люди. Для її відчинення використовувався бензоріз.

Вогонь поширився на площу 25 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 19:30, а о 20:54 – ліквідували.