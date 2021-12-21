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Факти / Україна

На жодній з українських ТЕС немає мінімальних запасів вугілля

Юлія Соколова редакторка стрічки
Вугілля

Станом на вівторок, 21 грудня, на жодній з 12 теплових електростанцій (ТЕС) України немає мінімальних запасів вугілля.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства енергетики України.

Згідно з графіком Міненерго, на українських ТЕС наразі не дотримані гарантовані (мінімальні) запаси вугілля.

Вони повинні відповідати 10-ти або 20-денним обсягам споживання (згідно з Порядком формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України).

Хоча, порівняно з показниками минулого тижня, фактичні запаси вугілля на ТЕС дещо зросли. Так, станом на 14 грудня вони становили 459,6 тис. тонн, а зараз – 463,4 тис. тонн.

За тиждень фактичні запаси вугілля найбільше зросли на Вуглегірській ТЕС (Центренерго): з 7,8 тис. тонн до 28,4 тис. тонн.

Крім того, поповнилися вугільні запаси: Слов’янської (Донбасенерго), Трипільської (Центренерго), Запорізької (ДТЕК) та Курахівської (ДТЕК) ТЕС.

На інших теплоелектростанціях фактичні запаси вугілля скоротилися.

Запаси вугілля на ТЕС

Тим часом голова Міненерго України Герман Галущенко запевнив сьогодні на брифінгу, що ситуація в енергетиці є стабільною. За його словами, запаси вугілля на ТЕС України протягом грудня зросли на 15% (до України надійшло вже близько 400 тис. тонн).

– Ситуація в енергетиці є стабільною, і ми чітко розуміємо, як проходити цей опалювальний сезон… Протягом грудня склад вугілля зріс близько на 15%. І це відбувається завдяки тому, що є системний імпорт морським шляхом… Станом на сьогодні до України надійшло вже 6 суден – це близько 400 тис. тонн вугілля. А до кінця року ми очікуємо захід ще 4 суден із майже 300 тис. тонн вугілля, – зазначив Галущенко.

За розрахунками Міненерго, в грудні споживання вугілля в Україні складе 1 млн 800 тис. тонн, а надходження – понад 2 млн тонн (із яких 1 млн 550 тис. – це власний видобуток).

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль також запевнив, що Україні вистачить енергоресурсів (газу та вугілля) для проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

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Фото: Міненерго

Джерело: Міненергетики

Фото: Depositphotos

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