Станом на вівторок, 21 грудня, на жодній з 12 теплових електростанцій (ТЕС) України немає мінімальних запасів вугілля.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства енергетики України.

Згідно з графіком Міненерго, на українських ТЕС наразі не дотримані гарантовані (мінімальні) запаси вугілля.

Вони повинні відповідати 10-ти або 20-денним обсягам споживання (згідно з Порядком формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України).

Хоча, порівняно з показниками минулого тижня, фактичні запаси вугілля на ТЕС дещо зросли. Так, станом на 14 грудня вони становили 459,6 тис. тонн, а зараз – 463,4 тис. тонн.

За тиждень фактичні запаси вугілля найбільше зросли на Вуглегірській ТЕС (Центренерго): з 7,8 тис. тонн до 28,4 тис. тонн.

Крім того, поповнилися вугільні запаси: Слов’янської (Донбасенерго), Трипільської (Центренерго), Запорізької (ДТЕК) та Курахівської (ДТЕК) ТЕС.

На інших теплоелектростанціях фактичні запаси вугілля скоротилися.

Тим часом голова Міненерго України Герман Галущенко запевнив сьогодні на брифінгу, що ситуація в енергетиці є стабільною. За його словами, запаси вугілля на ТЕС України протягом грудня зросли на 15% (до України надійшло вже близько 400 тис. тонн).

– Ситуація в енергетиці є стабільною, і ми чітко розуміємо, як проходити цей опалювальний сезон… Протягом грудня склад вугілля зріс близько на 15%. І це відбувається завдяки тому, що є системний імпорт морським шляхом… Станом на сьогодні до України надійшло вже 6 суден – це близько 400 тис. тонн вугілля. А до кінця року ми очікуємо захід ще 4 суден із майже 300 тис. тонн вугілля, – зазначив Галущенко.

За розрахунками Міненерго, в грудні споживання вугілля в Україні складе 1 млн 800 тис. тонн, а надходження – понад 2 млн тонн (із яких 1 млн 550 тис. – це власний видобуток).

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль також запевнив, що Україні вистачить енергоресурсів (газу та вугілля) для проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

Фото: Міненерго