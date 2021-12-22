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Факти / Україна

Перемети вище метра та -21°: гору Піп Іван засипало снігом

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Сніг на горі Піп Іван 22 грудня 2021

На одній із найвищих вершин українських Карпат – горі Піп Іван Чорногірський – протягом двох діб випало понад 50 см снігу. Місцями перемети сягають вище 1 м.

Уранці 22 грудня температура повітря на вершині становила -21°. Вітер – західний, північно-західній. Його швидкість сягає до 14 м/с.

Нині, за даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван – хмарно з проясненнями.

У середу, 22 грудня, в усіх областях України прогнозується малохмарна та морозна погода. Сніжитиме весь день лише в Криму.

На Заході країни, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується до -6°.

Денна температура на Півночі, зокрема в Чернігівській та Сумській областях, опуститься до -9° та до -11° відповідно.

На Сході, у Луганській області, буде ще більш морозно – до -12°. У центральних областях – до -7°.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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