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Факты / Украина / Общество

Мороз до -12 °C и ясно: какой будет погода в Украине на 22 декабря

Марта Бондаренко редактор ленты
заморозки в україні

В среду, 22 декабря, во всех областях прогнозируется малооблачная погода.

На Западе страны ночная температура будет колебаться от -7°C до -12°C, а днем ​​до -6°C.

На севере Украины дневная температура в Черниговской области опустится до -9°C, а в Сумской — до -11°C.

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В центральных регионах столбики термометров будут показываться -5-7°C. В Винницкой области — от -3 до -5°C.

 

На Востоке страны днем ​​холоднее всего будет в Луганской области — до -12°C.

На юге днем ​​теплее всего будет в Одесской области — от 0°C до -2°C.

А в Крыму завтра весь день будет снег. Днем температура опустится до -3°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Unsplash

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