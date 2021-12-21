В среду, 22 декабря, во всех областях прогнозируется малооблачная погода.

На Западе страны ночная температура будет колебаться от -7°C до -12°C, а днем ​​до -6°C.

На севере Украины дневная температура в Черниговской области опустится до -9°C, а в Сумской — до -11°C.

В центральных регионах столбики термометров будут показываться -5-7°C. В Винницкой области — от -3 до -5°C.

На Востоке страны днем ​​холоднее всего будет в Луганской области — до -12°C.

На юге днем ​​теплее всего будет в Одесской области — от 0°C до -2°C.

А в Крыму завтра весь день будет снег. Днем температура опустится до -3°C.