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Факты / Украина

Зеленский назначил Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации

Абрамова Юлия редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации (ОДА).

Согласно указу №676/2021 от 24 декабря, Синегубов назначен главой Харьковской областной государственной администрации.

Другим указом №675/2021 президент уволил Александра Скакуна от временного исполнения обязанностей главы Харьковской облгосадминистрации.

По заявлению Офиса президента Украины, Зеленский отметил, что, работая главой Полтавской ОГА, Синегубов смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе.

— Надеюсь, Харьковщину ждут не менее заметные изменения и как результат — значительные достижения и развитие, — сказал Зеленский, вручая Синегубову служебное удостоверение.

Синегубов, со своей стороны, отметил, что понимает, какая большая ответственность ожидает его на этом посту, и заверил, что приложит усилия для качественных изменений в Харьковской области.

Я ознакомлен с ситуацией на Харьковщине, знаю проблемы, которые накопились. Есть положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области, — подчеркнул он.

Как сообщалось, 15 декабря Кабинет Министров одобрил назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Кабмин также одобрил увольнение Олега Синегубова с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук. Имеет стаж работы более 20 лет. В частности, в 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел, в 2008-2019 работал в Харьковском университете внутренних дел.

Последние два года Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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