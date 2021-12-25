Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации (ОДА).

Согласно указу №676/2021 от 24 декабря, Синегубов назначен главой Харьковской областной государственной администрации.

Другим указом №675/2021 президент уволил Александра Скакуна от временного исполнения обязанностей главы Харьковской облгосадминистрации.

По заявлению Офиса президента Украины, Зеленский отметил, что, работая главой Полтавской ОГА, Синегубов смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе.

— Надеюсь, Харьковщину ждут не менее заметные изменения и как результат — значительные достижения и развитие, — сказал Зеленский, вручая Синегубову служебное удостоверение.

Синегубов, со своей стороны, отметил, что понимает, какая большая ответственность ожидает его на этом посту, и заверил, что приложит усилия для качественных изменений в Харьковской области.

Я ознакомлен с ситуацией на Харьковщине, знаю проблемы, которые накопились. Есть положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области, — подчеркнул он.

Как сообщалось, 15 декабря Кабинет Министров одобрил назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Кабмин также одобрил увольнение Олега Синегубова с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук. Имеет стаж работы более 20 лет. В частности, в 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел, в 2008-2019 работал в Харьковском университете внутренних дел.

Последние два года Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.