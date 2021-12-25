Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

Згідно з указом №676/2021 від 24 грудня, Синєгубова призначено головою Харківської обласної державної адміністрації.

Іншим указом №675/2021 президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов’язків голови Харківської облдержадміністрації.

За заявою Офісу президента України, Зеленський зазначив, що, працюючи головою Полтавської ОДА, Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні.

– Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат – вагомі досягнення та розвиток, – сказав Зеленський, вручаючи Синєгубову службове посвідчення.

Синєгубов, зі свого боку, зазначив, що розуміє, яка велика відповідальність очікує його на цій посаді, і запевнив, що докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

Я ознайомлений із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області, – наголосив він.

Як повідомлялося, 15 грудня Кабінет Міністрів схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Кабмін також схвалив звільнення Олега Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Синєгубов народився 1983 року в м. Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ. Доктор юридичних наук. Має стаж роботи понад 20 років. Зокрема, у 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ, у 2008-2019 роках працював у Харківському університеті внутрішніх справ.

Останні два роки Синєгубов очолював Полтавську облдержадміністрацію.