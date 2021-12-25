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Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

Згідно з указом №676/2021 від 24 грудня, Синєгубова призначено головою Харківської обласної державної адміністрації.

Іншим указом №675/2021 президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов’язків голови Харківської облдержадміністрації.

За заявою Офісу президента України, Зеленський зазначив, що, працюючи головою Полтавської ОДА, Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні.

– Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат – вагомі досягнення та розвиток, – сказав Зеленський, вручаючи Синєгубову службове посвідчення.

Синєгубов, зі свого боку, зазначив, що розуміє, яка велика відповідальність очікує його на цій посаді, і запевнив, що докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

Я ознайомлений із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області, – наголосив він.

Як повідомлялося, 15 грудня Кабінет Міністрів схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Кабмін також схвалив звільнення Олега Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Синєгубов народився 1983 року в м. Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ. Доктор юридичних наук. Має стаж роботи понад 20 років. Зокрема, у 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ, у 2008-2019 роках працював у Харківському університеті внутрішніх справ.

Останні два роки Синєгубов очолював Полтавську облдержадміністрацію.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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