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Факты / Украина

Киев занял 83 место среди самых умных городов мира

Абрамова Юлия редактор ленты
Киев занял 83 место среди самых умных городов мира

За 2021 год столица Украины поднялась на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняла 82-е место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон.

Согласно данным рейтинга, лучшую положительную динамику за год показали лишь три мировых города. Так, Рияд — мегаполис и столица Саудовской Аравии, поднялся на 23 пункта. Сарагоса – город в Испании – на 33 пункта, а столица Республики Корея Сеул перепрыгнул через 34 пункта.

Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло.

Относительно Киева среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, е-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами.

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Цены на такси в Киеве в новогоднюю ночь, 31 декабря, поднимутся. Все из-за большого спроса на поездки.

Но не стоит забывать, что в Киеве наземный пассажирский транспорт и метрополитен может работать дольше в ночь с 31 декабря на 1 января.

Источник: CDTO Києва

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