За 2021 год столица Украины поднялась на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняла 82-е место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон.

Согласно данным рейтинга, лучшую положительную динамику за год показали лишь три мировых города. Так, Рияд — мегаполис и столица Саудовской Аравии, поднялся на 23 пункта. Сарагоса – город в Испании – на 33 пункта, а столица Республики Корея Сеул перепрыгнул через 34 пункта.

Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло.

Относительно Киева среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, е-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами.

Цены на такси в Киеве в новогоднюю ночь, 31 декабря, поднимутся. Все из-за большого спроса на поездки.

Но не стоит забывать, что в Киеве наземный пассажирский транспорт и метрополитен может работать дольше в ночь с 31 декабря на 1 января.

Источник: CDTO Києва