За 2021 рік столиця України піднялася на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index і посіла 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон.

Згідно з даними рейтингу, краща позитивну динаміку за рік показали лише три світових міста. Так, Ріяд — найбільше місто і столиця Саудівської Аравії, піднялося на 23 пункти. Сарагоса – місто в Іспанії – на 33 пункти, а найбільше місто і столиця Республіки Корея Сеул перестрибнув через 34 пункти.

Дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні і технологічні показники та опитування 15 тисяч місцевих жителів. Лідерами загального рейтингу стали Сінгапур, Цюріх та Осло.

Щодо Києва, серед онлайн-сервісів позитивно відзначені купівля квитків у громадський транспорт, сервіси паркування, е-документи. Водночас затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, які турбують киян.

Ціни на таксі у Києві в новорічну ніч, 31 грудня, зростуть. Все через великий попит на поїздки.

Але не варто забувати про те, що у Києві наземний пасажирський транспорт та метрополітен може працювати довше у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Джерело: CDTO Києва