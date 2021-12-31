Мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет защищаться от РФ, даже если Запад “пошатнется”.

Министр в своем Twitter написал, что Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии, несмотря на то, что не является членом НАТО.

— Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее, — написал глава МИД.

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021

Как сообщалось, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о так называемых “гарантиях безопасности”, которые Кремль требует от Альянса и Вашингтона.

Россия предлагает странам НАТО взять на себя юридически оформленные обязательства, которые предотвратят расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Москва предлагает отказаться от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, то есть – на территории постсоветских стран.

Как ранее отметил глава МИД, Украина способна продвигать собственную повестку дня и инициативы, создавать систему альянсов, а не просто “стучать в дверь” с просьбой о помощи.

В связи с этим Кулеба перечислил три ключевых “не”, которыми будет руководствоваться Украина во внешнеполитической стратегии. Речь идет, в частности, о том, что наше государство не должно критически зависеть от партнеров в решении проблем.