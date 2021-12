Мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет защищаться от РФ, даже если Запад “пошатнется”.

Министр в своем Twitter написал, что Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии, несмотря на то, что не является членом НАТО.

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021