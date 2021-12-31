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Факти / Україна

Ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє – Кулеба

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна буде захищатись від РФ, навіть якщо Захід “похитнеться”.

Міністр у своєму Twitter написав, що Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває, попри те, що не є членом НАТО.

– Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє, – написав глава МЗС.

Як повідомлялося, 17 грудня МЗС РФ опублікувало проекти договорів Росії з НАТО та США про так звані “гарантії безпеки”, яких Кремль вимагає від Альянсу та Вашингтона.

Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе юридично оформлені зобов’язання, які унеможливлять розширення НАТО, зокрема приєднання України, а також інших держав.

Крім того, Москва пропонує відмовитися від ведення якоїсь військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, тобто – на території пострадянських країн.

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Як зазначив раніше очільник МЗС, Україна здатна просувати власний порядок денний та ініціативи, створювати систему альянсів, а не просто “стукати в двері” з проханням про допомогу.

У зв’язку із цим Кулеба перерахував три ключові “не”, якими керуватиметься Україна в зовнішньополітичній стратегії. Йдеться, зокрема, про те, що наша держава не повинна критично залежати від партнерів у вирішенні проблем.

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