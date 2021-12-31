Ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна буде захищатись від РФ, навіть якщо Захід “похитнеться”.

Міністр у своєму Twitter написав, що Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває, попри те, що не є членом НАТО.

– Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє, – написав глава МЗС.

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021

Як повідомлялося, 17 грудня МЗС РФ опублікувало проекти договорів Росії з НАТО та США про так звані “гарантії безпеки”, яких Кремль вимагає від Альянсу та Вашингтона.

Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе юридично оформлені зобов’язання, які унеможливлять розширення НАТО, зокрема приєднання України, а також інших держав.

Крім того, Москва пропонує відмовитися від ведення якоїсь військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, тобто – на території пострадянських країн.

Як зазначив раніше очільник МЗС, Україна здатна просувати власний порядок денний та ініціативи, створювати систему альянсів, а не просто “стукати в двері” з проханням про допомогу.

У зв’язку із цим Кулеба перерахував три ключові “не”, якими керуватиметься Україна в зовнішньополітичній стратегії. Йдеться, зокрема, про те, що наша держава не повинна критично залежати від партнерів у вирішенні проблем.