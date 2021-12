Ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна буде захищатись від РФ, навіть якщо Захід “похитнеться”.

Міністр у своєму Twitter написав, що Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває, попри те, що не є членом НАТО.

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.

