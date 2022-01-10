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Факты / Украина

Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности — Кулеба

Абрамова Юлия редактор ленты
дмитро кулеба

Требования Путина к США, НАТО и Евросоюзу признать соседние государства сферой влияния России неправомерны, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что пора называть вещи своими именами.

— Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней – сферы влияния, – написал министр иностранных дел.

Кулеба также подчеркнул, что требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности.

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Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уверен, что президент России Владимир Путин стремится восстановить в мире порядок, существовавший во время правления Советского Союза.

В интервью одному из американских телеканалов он заявил, что это может являться одной из целей президента Российской Федерации.

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