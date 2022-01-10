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Факти / Україна

Вимоги Путіна є неправомірними та загрожують міжнародному миру і безпеці – Кулеба

Абрамова Юлія редакторка стрічки
дмитро кулеба

Вимоги Путіна до США, НАТО та Євросоюзу визнати сусідні держави сферою впливу Росії є неправомірними, заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що настав час називати речі своїми іменами.

– Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали б суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею – сфери впливу, – написав міністр закордонних справ.

Кулеба також наголосив, що вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці.

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Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен переконував, що президент Росії Володимир Путін прагне відновити у світі порядок, який існував під час правління Радянського Союзу.

В інтерв’ю одному з американських телеканалів він заявив, що це може бути однією з цілей президента Російської Федерації.

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