В Украине определили порядок организации и проведения общевойсковой подготовки граждан к национальному сопротивлению. Соответствующее решение приняло правительство.

Согласно постановлению Кабинета министров № 1443, общевойсковая подготовка украинцев будет проводиться как в мирное время, так и в особый период.

Она не зависит от политических предпочтений граждан, их места жительства, имущественного положения, пола, этнического или социального происхождения.

Цель общевойсковой подготовки – формирование среди граждан готовности к сопротивлению агрессору (в том числе и в информационном пространстве), практических умений и знаний для защиты Украины, патриотического сознания.

К подготовке будут привлечены военнообязанные украинцы, резервисты, граждане допризывного и призывного возраста, а также другие желающие поучаствовать в национальном сопротивлении.

Общевойсковая подготовка будет состоять из:

1. Начальной подготовки, в ходе которой у граждан будут формировать первичные общевойсковые знания и специальные навыки. Среди ее задач – военно-патриотическое воспитание; ознакомление с законодательством по защите Украины; приобретение знаний о функциях Вооруженных сил Украины, сил обороны, а также практических навыков; морально-психологическая подготовка к военной службе.

Среди практических навыков, которые будут осваивать граждане, – основы военного дела, гражданской защиты населения, домедицинской помощи, психологической подготовки.

2. Базовой подготовки, во время которой граждане будут получать знания, умения и навыки относительно: обращения с оружием и его применения (речь идет, в частности, о стрелковом оружии); действий на поле боя; предоставления домедицинской помощи, первичной психологической помощи (самопомощи); обращения с самодельными взрывными устройствами.

Целью этого этапа является подготовка граждан, способных выполнять задачи в мирное и военное время (в боевых условиях).

Ответственными за организацию общевойсковой подготовки будут:

• Министерство образования и науки вместе с Министерством обороны – за начальный этап;

• Минобороны и центральные органы власти – за базовую подготовку.

Начальную подготовку включат в Государственный стандарт профильного среднего образования. Ее проведение будут обеспечивать руководители учебных заведений и педагогические работники, которые должны быть офицерами запаса или резервистами офицерского состава (также могут привлекать опытных сержантов, солдат запаса или резерва).

В помощь педагогам могут привлекать представителей воинских частей ВСУ и учреждений Минобороны.

А базовую подготовку будет проводить Минобороны с органами исполнительной власти, государственными администрациями, общественными, волонтерскими, а также спортивными организациями.

Финансирование общевойсковой подготовки граждан будут осуществлять за счет государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством.

Как известно, с 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления. Он направлен на привлечение украинцев к сдерживанию и отражению агрессии против государства.

Составляющими национального сопротивления являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка украинцев к национальному сопротивлению. Порядок проведения такой подготовки и утвердил Кабмин.

Как ранее рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, при необходимости будут развернуты батальоны терробороны. В настоящее время в резерве находятся более 200 тыс. украинских военных с боевым опытом.

Фото: Десантно-штурмовые войска ВСУ