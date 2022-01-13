В Україні визначили порядок організації та проведення загальновійськової підготовки громадян до національного спротиву. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Згідно з постановою Кабінету міністрів № 1443, загальновійськова підготовка українців буде проводитися як у мирний час, так і в особливий період.

Вона не залежить від політичних вподобань громадян, їхнього місця проживання, майнового стану, статі, етнічного чи соціального походження.

Мета загальновійськової підготовки – формування серед громадян готовності до опору агресору (зокрема і в інформаційному просторі), практичних умінь та знань для захисту України, патріотичної свідомості.

До підготовки будуть залучені військовозобов’язані українці, резервісти, громадяни допризовного та призовного віку, а також інші бажаючі взяти участь у національному спротиві.

Загальновійськова підготовка буде складатися із:

1. Початкової підготовки, під час якої в громадян формуватимуть первинні загальновійськові знання та спеціальні навики. Серед її завдань – військово-патріотичне виховання; ознайомлення із законодавством щодо захисту України; набуття знань про функції Збройних сил України, сил оборони, а також практичних навичок; морально-психологічна підготовка до військової служби тощо.

Серед практичних навичок, які будуть засвоювати громадяни, – основи військової справи, цивільного захисту населення, домедичної допомоги, психологічної підготовки.

2. Базової підготовки, під час якої громадяни отримуватимуть знання, уміння та навички щодо: поводження зі зброєю та її застосування (йдеться зокрема про стрілецьку зброю); дій на полі бою; надання домедичної допомоги, первинної психологічної допомоги (самодопомоги); поводження із саморобними вибуховими пристроями.

Метою цього етапу є підготовка громадян, здатних виконувати завдання у мирний та у воєнний час (у бойових умовах).

Відповідальними за організацію загальновійськової підготовки будуть:

• Міністерство освіти та науки разом із Міністерством оборони – за початковий етап;

• Міноборони та центральні органи виконавчої влади – за базову підготовку.

Початкову підготовку включать до Державного стандарту профільної середньої освіти. Її проведення будуть забезпечувати керівники закладів освіти та педагогічні працівники, які повинні бути офіцерами запасу чи резервістами офіцерського складу (також можуть залучати досвідчених сержантів, солдатів запасу або резерву).

Для допомоги педагогам можуть залучати представників військових частин ЗСУ та установ Міноборони.

А базову підготовку проводитиме Міноборони разом із органами виконавчої влади, державними адміністраціями, громадськими, волонтерськими, а також спортивними організаціями.

Фінансування загальновійськової підготовки громадян будуть здійснювати за кошти державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших джерел, які не заборонені законодавством.

Як відомо, з 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Він спрямований на залучення українців до стримування та відсічі агресії проти держави.

Складовими національного спротиву визначені: територіальна оборона, рух опору та підготовка українців до національного спротиву. Порядок проведення такої підготовки і затвердив Кабмін.

Як раніше розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, за потреби будуть розгорнуті батальйони тероборони. Зараз у резерві перебувають понад 200 тис. українських військових з бойовим досвідом.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ