Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

В Украине заработал закон о национальном сопротивлении

Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине заработал закон о национальном сопротивлении

В Украине с 1 января 2022 года вводится в действие закон Об основах национального сопротивления, который Верховная Рада приняла в июле 2021 года.

Национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства. В документе прописано развитие территориальной обороны, организации движения сопротивления и соответствующей подготовки украинцев к национальному сопротивлению.

Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет Верховный главнокомандующий вооруженными силами – президент Украины – через командующего силами то ВСУ.

Читайте
Министр Резников: Вопросы по обороне Украины – это не темы для политического пиара

В рамках системы терробороны можно создавать добровольческие формирования, которые могут использовать собственное охотничье оружие.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования – 1 августа 2021 года и вводится в действие с 1 января 2022 года.

В контексте этого документа народные депутаты приняли закон №5758, который предусматривает увеличение численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. Поэтому теперь она составит 261 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: Офис президента

Фото: Минобороны

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка