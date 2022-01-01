В Украине с 1 января 2022 года вводится в действие закон Об основах национального сопротивления, который Верховная Рада приняла в июле 2021 года.

Национальное сопротивление является составной частью комплексной обороны государства. В документе прописано развитие территориальной обороны, организации движения сопротивления и соответствующей подготовки украинцев к национальному сопротивлению.

Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет Верховный главнокомандующий вооруженными силами – президент Украины – через командующего силами то ВСУ.

В рамках системы терробороны можно создавать добровольческие формирования, которые могут использовать собственное охотничье оружие.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования – 1 августа 2021 года и вводится в действие с 1 января 2022 года.

В контексте этого документа народные депутаты приняли закон №5758, который предусматривает увеличение численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих. Поэтому теперь она составит 261 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).