Кабинет министров на сегодняшнем заседании определил квоту иммиграции в Украину на 2022 год. Согласно распоряжению правительства, в текущем году планируется принять более 8 тыс. человек.

Как говорится в пояснительной записке, целью распоряжения Кабмина является урегулирование предельной численности иностранцев, которым могут разрешить иммиграцию в Украину.

– Проект акта определяет предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено разрешение на постоянное проживание в Украине в течение 2022 года, — сказано в записке.

Такие квоты на иммиграцию утверждаются правительством каждый год.

На 2022 год Кабмин установил квоту иммиграции в 8 488 человек. Стоит отметить, что это меньше, чем в прошлом году (тогда квота составила 9 818 человек).

На 2022 год вводятся квоты на иммиграцию для таких категорий иностранцев и лиц без гражданства:

• деятели науки, культуры, иммиграция которых в Украину отвечает интересам нашего государства (на уровне 730 человек);

• высококвалифицированные специалисты, в которых остро нуждается экономика Украины (4 101 человек);

• лица, осуществившие инвестицию в украинскую экономику на сумму не менее $100 тыс. (без ограничения);

• иностранцы, которые являются полнородными братом/сестрой, дедом/бабушкой, внуком/внучкой граждан Украины (805 человек);

• иностранцы, ранее имевшие украинское гражданство (406 человек);

• родители, муж или жена, несовершеннолетние дети иммигранта (2 345 человек);

• иностранцы, которые непрерывно жили в Украине в течение трех лет после получения статуса лица, пострадавшего в результате торговли людьми (2 человека);

• лица, прослужившие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) три и более года (99 человек).